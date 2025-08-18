Smarkus susidūrimas Kauno Šilainiuose: po smūgio „Audi“ virto ant stogo

„Jozitos“ žiedas.. ką tik“, – apie 17 val. 05 min. „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešė nuotrauka iš įvykio vietos pasidalijęs kaunietis.
„Kvieskit kunigą pašventint šitą žiedą pagaliau!“, – įraše dar pridūrė jis.
Kaip galima matyti nuotraukoje, į nelaimės vietą atvyko ne tik medikai, tačiau ir pora ugniagesių gelbėtojų ekipažų. Šie darbuojasi prie ant stogo apvirtusios transporto priemonės.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, nelaimė įvyko Prūsu gatvėje.
„Pranešimas gautas 16 val. 56 min. Prūsų gatvėje susidūrė du automobiliai, „Audi“ ir „Škoda“ markių, vienas apvirto ant stogo“, – informavo policijos atstovas.
Jis taip pat nurodė, jog eismo įvykio metu niekas nenukentėjo, vairuotojai pildosi eismo įvykio deklaraciją.