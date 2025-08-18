Vilniuje liepsnojo negyvenamas namas

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugpjūčio 18 d. apie 15 val. 01 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniuje, M.Katkaus g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos ir štabo automobilis.
Atvykus ugniagesiams, šiuo metu negyvenamas namas degė atvira liepsna.
Pranešama, kad maždaug už penkių metrų nuo degusio namo buvo parkuojami automobiliai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai
