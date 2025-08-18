Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje liepsnojo negyvenamas namas

2025 m. rugpjūčio 18 d. 15:15
Lrytas.lt
Papildyta
Vilniaus ugniagesiai pirmadienį skubėjo gesinti užsiliepsnojusio namo. Vilniaus ugniagesiai pirmadienį skubėjo gesinti užsiliepsnojusio namo. Paaiškėjo, kad atvira liepsna degęs namas šiuo metu yra negyvenamas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugpjūčio 18 d. apie 15 val. 01 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniuje, M.Katkaus g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos ir štabo automobilis.
Atvykus ugniagesiams, šiuo metu negyvenamas namas degė atvira liepsna.
Pranešama, kad maždaug už penkių metrų nuo degusio namo buvo parkuojami automobiliai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.