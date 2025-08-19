Vilniaus senamiestyje montuojant langus brolio akivaizdoje iš 3 aukšto iškrito vyras

Pranešimas apie pro langą iš trečio aukšto iškritusį vyrą rugpjūčio 19 d. gautas apie 12 val. 52 min. Buvo pranešta, kad viename Vokiečių g. daugiabutyje pro trečio aukšto langą iškrito vyras.
Į nelaimės vietą atskubėjusius greitosios pagalbos medikus ir policijos patrulius pasitiko nukentėjusiojo brolis. Jis parodė vietą vidiniame namo kieme, kur ant grindinio gulėjo pusiau sąmoningas vyriškis (gim. 1983 m.).
Greitosios pagalbos medikai vyrą skubiai išvežė į ligoninę.
Nukentėjusiojo brolis (gim. 1987 m.) pareigūnams pasakojo, kad trečiame aukšte jis su broliu ir dar vienu vyru montavo langus. Tuo metu, kai įvyko nelaimė, liudininkas sako buvęs viduje. Jis esą tik pamatė, kaip brolis staiga nukrito ant grindinio.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi nelaimės smulkmenas.
NelaimėVilniaus senamiestislangai
