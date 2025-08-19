Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Vasarnamyje Vilniaus rajone rastas jaunos moters kūnas

2025 m. rugpjūčio 19 d. 07:52
Lrytas.lt
Pirmadienis paženklintas nelaime. Policija praneša, kad rugpjūčio 18-osios rytą, apie 9 val. 40 min., Vilniaus rajone esančiame vasarnamyje rastas jaunos moters kūnas.
Pranešama, kad kūnas aptiktas Šiauliškių kaime esančiame vasarnamyje. Jaunos moters (gim. 1993 m.) kūnas rastas lovoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirėVilniaus rajonasMoteris

