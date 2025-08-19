Orai
2025 m. rugpjūčio 19 d. 07:52
Vasarnamyje Vilniaus rajone rastas jaunos moters kūnas
2025 m. rugpjūčio 19 d. 07:52
Lrytas.lt
Pirmadienis paženklintas nelaime. Policija praneša, kad rugpjūčio 18-osios rytą, apie 9 val. 40 min., Vilniaus rajone esančiame vasarnamyje rastas jaunos moters kūnas.
Pranešama, kad kūnas aptiktas Šiauliškių kaime esančiame vasarnamyje. Jaunos moters (gim. 1993 m.) kūnas rastas lovoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
