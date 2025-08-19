Vilniaus rajone nerandama nuo Joninių dingusio nepilnamečio, policija prašo pagalbos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios nepilnamečio Emilio Simanovič (gim. 2009 m.).
Šių metų birželio 24 d. nepilnametis išėjo iš globos namų, Vilniaus r., Rukainių seniūnijoje, Rukainių kaime, ir į juos negrįžo. Jo buvimo vieta nėra žinoma.
Dingusio Emil Simanovič požymiai: apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų. Išeidamas vilkėjo juodą sportinį megztinį, mūvėjo juodas kelnes ir avėjo juodus sportbačius.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Zenonu Drozd, tel. +370 605 60 888, el. p. zenon.drozd@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.