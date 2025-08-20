Greta Klaipėdos esančiuose Slengiuose sunkvežimis trenkėsi į visuomeninio transporto stotelę

Apie incidentą socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Klaipėdos reidai II“ informavo socialinio tinko vartotojai.
Paviešintoje nuotraukoje matyti, kad avarija įvyko greta parduotuvės „Lidl“.
Įvykį komentavę kiti socialinio tinklo vartotojai pažymėjo, kad avarija įvyko ties vos išvakarėse atnaujinta sankryža.
„Bet ten sankryžą vakar padarė superinę. Iš Gindulių žmonės turi važiuoti iki žiedo apsisukti. Iš Lidlo – iki Liepos gatvės. Kai rugsėjo pirmą turėsim reikalų“, – rašė viena komentatorė.
„Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna! Į stotelęęę... ten, kur vaikai sėdi... Matomai, tam, kas sugalvojo tą naują sąnkryžą, žolės per Žolinės buvo per daug...“, – rašė kita.
Tuo tarpu „Reidas TV“ paviešino filmuotą medžiagą, iš kurios matyti, kad į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pradėjo aiškintis avarijos aplinkybes.
avarijaKlaipėdasunkvežimis
