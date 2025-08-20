Į dangų pakilęs juodų dūmų stulpas ant kojų buvo trumpam sukėlęs ugniagesius

Apie kilusį gaisrą redakciją informavo Pavilnionių g. gyventojai. Jie pranešė matantys į dangų kylantį juodų dūmų stulpą, tačiau kas dega Lrytas skaitytojai sakė nežinantys.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gelbėtojai pranešimą apie gaisrą rugpjūčio 20 d. apie 12 val. 29 min. gavo ir Virbeliškių g. gyventojo. Jis apie gaisrą pranešė panašiai, kaip ir redakciją informavę liudininkai – į dangų kyla juodų dūmų stulpas, kas dega žmogus nežino.
Dūmai buvo matomi net ir iš atokesnių Vilniaus vietų.
Atvykę ugniagesiai pagal kylančius dūmus greitai rado gaisro židinį. Paaiškėjo, kad miškelyje, dviejuose duobėse dega padangos.
Gaisras buvo išplitęs maždaug 25 kvadratinių metrų plote.
Apie 13 val. 19 min. incidentas pilnai likviduotas.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos.
Įvykis tiriamas.