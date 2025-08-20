Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Skaudi avarija Kaune: į stulpą įsirėžęs „Audi“ pats ant jo ir pakibo, sužeistas jaunas vairuotojas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 08:41
Kauno pakraštyje įvyko skaudi avarija – atsitrenkęs į stulpą, „Audi“ visiškai jį nulenkė ir ant jo pakibo. Eismo įvykio metu sužeistas vairuotojas.
Miesto priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog pranešimas apie avariją Marvelėje, Užnemunės gatvėje, buvo gautas antradienį, apie 21 val. 10 min.
„Audi A3“ vairavęs jaunas vyras nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į gatvės apšvietimo stulpą, smarkiai jį apgadindamas.
Pagalbą iškvietė pats vairuotojas, kartu su keleiviais išlipęs iš transporto priemonės.
Iki medikų atvykimo ugniagesiai jam uždėjo kaklo įtvarą.
Atvykus greitajai pagalbai, sužeistasis buvo nuvežtas į ligoninę – viliamasi, kad trauma nėra pavojinga.
Avarijos aplinkybes aiškinasi policija.
