Apvirtęs traktorius Jurbarko r. prispaudė vyrą – žmogus žuvo

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 20 d. apie 19 val. 28 min. Jurbarko r., Antšvenčių kaime, Lidijos Meškaitytės g., pastebėtas griovyje apvirtęs traktorius (modelis nustatinėjamas), kurį vairavo vyras (gim. 1979 m.).
Po traktoriumi rastas prispaustas mirusio vairuotojo kūnas.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai.
Gelbėtojams atvykus į nelaimės vietą, melioracijos griovyje ant stogo buvo apvirtęs traktorius „Yanmar“, po juo be gyvybės ženklų buvo žmogus.
Apie 19 val. 54 min. vyras (gim. 1979 m.) iš po traktoriaus iškeltas, medikai konstatavo mirtį.
Traktorius buvo atverstas ant ratų.
Vėliau, apie 20 val. 40 min. grįždami iš įvykio, Jurbarko ugniagesiai griovyje pamatė gulintį žmogų ir iškvietė medikus. Apie 20 val. 49 min. atvyko medikai ir ugniagesiai grįžo į tarnybą.
Dėl mirtinos traktoriaus avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
žuvo žmogusJurbarko rajonasTraktorius
