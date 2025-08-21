Išėjusi pasivaikščioti Vilniuje į upę paslydusi įkrito 84 metų senolė – skęstančią moterį ištraukė praeivis

Pranešimas apie nelaimę pagalbos telefonu gautas apie 11 val. 49 min. Paskambinęs vyras sakė, kad Neryje greta pėsčiųjų tilto į Vingio parką skendo senyva moteris. Ji buvo išgelbėta, gyva, sąmonės neprarado.
Į įvykio vietą atskubėjus policijos pareigūnams ir greitosios pagalbos medikams, juos pasitiko 2003 m. gimęs vaikinas. Jis pasakojo, kad pamatęs skęstančią moterį, šoko į upę ir ją išgelbėjo.
Moteris buvo sąmoninga. Paaiškėjo, kad tai yra 1941 m. gimusi senolė.
Moteris pasakojo, kad vaikščiojo Neries pakrantėje, tačiau paslydo ir įkrito į vandenį. Jei ne drąsus praeivis, moteris galėjo nuskęsti.
Greitosios pagalbos medikai moterį išsivežė į ligoninę apžiūrai.
