Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Išėjusi pasivaikščioti Vilniuje į upę paslydusi įkrito 84 metų senolė – skęstančią moterį ištraukė praeivis

2025 m. rugpjūčio 21 d. 16:40
Lrytas.lt
Drąsus atsitiktinis praeivis ketvirtadienį Vilniuje išgelbėjo netyčia Neryje atsidūrusią ir skęsti pradėjusią moterį. Greitosios pagalbos medikai išgelbėtą moterį išvežė į ligoninę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie nelaimę pagalbos telefonu gautas apie 11 val. 49 min. Paskambinęs vyras sakė, kad Neryje greta pėsčiųjų tilto į Vingio parką skendo senyva moteris. Ji buvo išgelbėta, gyva, sąmonės neprarado.
Į įvykio vietą atskubėjus policijos pareigūnams ir greitosios pagalbos medikams, juos pasitiko 2003 m. gimęs vaikinas. Jis pasakojo, kad pamatęs skęstančią moterį, šoko į upę ir ją išgelbėjo.
Moteris buvo sąmoninga. Paaiškėjo, kad tai yra 1941 m. gimusi senolė.
Moteris pasakojo, kad vaikščiojo Neries pakrantėje, tačiau paslydo ir įkrito į vandenį. Jei ne drąsus praeivis, moteris galėjo nuskęsti.
Greitosios pagalbos medikai moterį išsivežė į ligoninę apžiūrai.
gelbėjimo operacijaVilniusskenduolė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.