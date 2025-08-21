Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Kaune motociklininkas atsitrenkė į policijos automobilį

2025 m. rugpjūčio 21 d. 09:07
Ketvirtadienio rytą Kauno Šančiuose motociklininkas atsitrenkė į policijos automobilį.
„Rytinė avarija A. Juozapavičiaus prospekte, prie Šančių poliklinikos sankryžos. Nukentėjo motociklo vairuotojas“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė nuotraukas atsiuntęs skaitytojas.
Pirmieji pranešimai apie eismo įvykį Šančiuose „Kas vyksta Kaune“ grupėje pasirodė apie 8 val. 16 min.
Kaip portalui įvykio aplinkybes aiškino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, nelaimė įvyko kuomet ties sankryža stabdė A. Juozapavičiaus pr. važiavęs policijos tarnybinis automobilis.
„Motociklas atsitrenkė į tarnybinio automobilio galą“, – teigė pareigūnas.
Anot jo, motociklininkas skundėsi kojos ir klubo skausmais, greitoji apžiūrai jį išgabeno į Kauno klinikas.
