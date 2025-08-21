Žinios, kurios šviečia.
Marijampolėje motociklas rėžėsi į kelio atitvarus – sužeistas motociklininkas atsidūrė ligoninėje

2025 m. rugpjūčio 21 d. 09:16
Lrytas.lt
Visų Marijampolės operatyvinių tarnybų prireikė trečiadienį avarijos vietoje, kur motociklininkas įsirėžė į atitvarus.
Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, rugpjūčio 20 d. apie 20 val. 07 min. Marijampolėje, Gėlyno g., blaivus vyras (gim. 1994 m.), vairuodamas motociklą „Kawasaki“, galimai jo nesuvaldė ir atsitrenkė į kelio atitvarus.
Motociklininkas pristatytas į Marijampolės ligoninės Priėmimo skyrių. 
Kauno Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad įvykio vietoje prireikė ugniagesių pagalbos.
Pasak ugniagesių pranešimo, buvo gautas pranešimas, kad žmonės rado gulintį po avarijos motociklininką, jis sunkiai kalba, dejuoja, rūksta dūmai, bėga benzinas.
Gelbėtojams atvykus nurodytu adresu, motociklas buvo įvažiavęs į kelio atitvarą.
Ugniagesiai atjungė motociklo „Kavasaki“ akumuliatoriaus baterija. Ant važiuojamosios kelio dangos 3 kvadratinių metrų plote buvo išsilieję benzino ir aušinimo skysčio. Teršalai surinkti, nuo važiuojamosios kelio dangos nušluotos duženos.
Sąmoningas motociklo vairuotojas išvežtas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
