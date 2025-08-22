Rimtas gaisras Vilniaus daugiabutyje: du žmonės 7 aukšto balkone šaukėsi pagalbos

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugpjūčio 22 d. apie 8 val. 38 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus mieste, Pašilaičių g., dega butas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, gaisras kilo devynių aukštų daugiabutyje.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu, juodi dūmai veržėsi į buto septintame namo aukšte. Buto balkone stovėjo du žmonės ir šaukėsi pagalbos.
Ugniagesiai pateko į degantį butą ir iš jo išvedė du nukentėjusius žmones. Pirminiais duomenimis, vienas žmogus sąmonės neprarado, kitas nukentėjęs sunkiai.
Vyras ir moteris perduoti greitosios pagalbios medikams, abu išvežti į ligoninę.
Per incidentą išdegė vienas kambarystrijų kambarių bute, aprūko visas butas.
Apie 9 val. 01 min. gaisras buvo lokalizuotas, o apie 9 val. 17 min. – visiškai užgesintas.
Gaisrą užgesinus, ugniagesiai išvėdino laiptinę, apžiūrėjo gretimus butus.
Gaisro buvo gesinimui pasiteltos trys autosternos, autokeltuvas ir štabo automobilis.
Įvykis tiriamas.
