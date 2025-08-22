Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje pro miegamojo langą iškrito nepilnametė

2025 m. rugpjūčio 22 d. 07:29
Lrytas.lt
Rugsėjo 21-osios naktį Vilniuje įvyko nelaimė – iš K.Kalinausko gatvėje esančio namo trečiojo aukšto iškrito 2009 metais gimusi nepilnametė.
Policijos departamento pranešime nurodoma, kad mergina apie 3 val. 30 min. iškrito per miegamojo kambario langą. 
Ji paguldyta į ligoninę.
Pranešime nurodyta, kad surinkta medžiagal pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį.
138-asis straipsnis – nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Pirmojoje dalyje rašoma: „Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“
