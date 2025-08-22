Vilniuje pro miegamojo langą iškrito nepilnametė

Policijos departamento pranešime nurodoma, kad mergina apie 3 val. 30 min. iškrito per miegamojo kambario langą.
Ji paguldyta į ligoninę.
Pranešime nurodyta, kad surinkta medžiagal pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį.
138-asis straipsnis – nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Pirmojoje dalyje rašoma: „Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“