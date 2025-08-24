Kaune specialiųjų tarnybų sujudimas: aptiktas karo laikų sprogmuo

„Kauno aplinkkelyje dabar nuo Akademijos link Garliavos, laukuose policijos automobilis, greitoji. Vieta kažkur prie logistikos centros BLS, kitoj pusėj „Orlean“ degalinė“, – pranešė kaunietis.
„Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčiu pareigūnu, paaiškėjo, jog pranešimas apie įvykį buvo gautas 09:20 val.
„Ne pačiam kelyje, bet šalia, 09:20 val. yra rastas karo laikų sprogmuo“, – teigė Kauno apskr. VPK atstovas.
Budinčio pareigūno teigimu, šiuo metu policijos pareigūnai laukia atvykstančių kariškių.
Kaunassprogmuougniagesiai
