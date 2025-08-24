Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Kaune specialiųjų tarnybų sujudimas: aptiktas karo laikų sprogmuo

2025 m. rugpjūčio 24 d. 11:29
Sekmadienio rytą naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ sulaukė skaitytojo pranešimo apie specialiųjų tarnybų sujudimą laukuose, netoli Vakarinio aplinkkelio.
„Kauno aplinkkelyje dabar nuo Akademijos link Garliavos, laukuose policijos automobilis, greitoji. Vieta kažkur prie logistikos centros BLS, kitoj pusėj „Orlean“ degalinė“, – pranešė kaunietis.
„Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčiu pareigūnu, paaiškėjo, jog pranešimas apie įvykį buvo gautas 09:20 val.
„Ne pačiam kelyje, bet šalia, 09:20 val. yra rastas karo laikų sprogmuo“, – teigė Kauno apskr. VPK atstovas.
Budinčio pareigūno teigimu, šiuo metu policijos pareigūnai laukia atvykstančių kariškių.
