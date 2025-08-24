Vilniaus „Toksikoje“ užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu – perspėjama apie galimą oro taršą

Apie atliekų aikštelėje degantį vilkiką su ličio baterijų kroviniu ugniagesiams buvo pranešta 6 val. 41 min.
Gesinti gaisro buvo pasiųstos keturios autocisternos, autokopėčios, štabo automobilis bei cheminių gelbėjimo darbų automobilis.
Iš gaisravietės kylantys dūmai suneramino juos pamačiusius vilniečius.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas išplatino pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad dėl UAB „Toksika“ kilusio gaisro galima oro tarša.
Žmonėms buvo rekomenduota vengti buvimo gryname ore, rekomenduota užsidaryti namų langus.
Ugniagesių pastangų dėka 8 val. 07 min. gaisras buvo lokalizuotas.
Kad gaisras jau lokalizuotas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ir pati įmonė.
„Toksikos“ Vilniaus padalinyje, esančiame Kuro g., užsidegė ličio baterijos.
Jos buvo sukrautos į sunkvežimį ir pirmadienį turėjo būti išvežtos galutiniams tvarkytojams.
Gaisras užfiksuotas 6.30, atvykus gaisrininkams, lokalizuotas apie 7:00. Ugnis neišplito“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė įmonė.
Pranešimą dėl gaisro UAB „Toksika“ išplatino ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – jis gyventojus taip pat įspėjo, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
„Degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas“, – pranešime teigė NVSC.
NVSC taip pat paragino arčiau įvykio vietos gyvenančius vilniečius neiti į lauką, likus namuose neatidarinėti langų ir durų, išjungti rekuperacijos ar vėdinimo sistemas, o pasijutus prastai nedelsiant kreiptis į medikus.