Po dviejų automobilių susidūrimo Vilniuje į ligoninę išvežti du žmonės

Pranešimą apie dviejų automobilių susidūrimą Jeruzalės g. ir Rugių g. sankirtoje Vilniaus policija rugpjūčio 26 d. gavo apie 19 val. 18 min. Buvo pranešta, kad per dviejų automobilių susidūrimą nukentėjo žmonės, reikai greitosios pagalbos medikų.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad susidūrė lengvieji automobiliai „Toyota“ ir „Škoda“.
„Vienas automobilis išsukinėjo iš šalutinės gatvės, kitas važiavo pagrindiniu keliu“, – teigia pareigūnai.
Po susidūrimo greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė automobilio „Toyota“ keleivę ir automobilio „Škoda“ vairuotoją vyrą. Abu pilnamečiai.
Pirminiais duomenimis, abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
Įvykis tiriamas.
