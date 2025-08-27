Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžyje autobusų stotelėje rastas sužalotas vyras mirė GMP automobilyje

2025 m. rugpjūčio 27 d. 08:01
Lrytas.lt
Rugpjūčio 26 d. apie 9 val. Panevėžyje, Nemuno g., autobusų stotelėje, rastas vyras (gim. 1958 m.) su sužalojimais, kuris GMP automobilyje mirė, pranešė Policijos departamentas.
Daugiau nuotraukų (3)
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
NelaimėMirtisPanevėžys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.