Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. rugpjūčio 27 d. 08:01
Panevėžyje autobusų stotelėje rastas sužalotas vyras mirė GMP automobilyje
2025 m. rugpjūčio 27 d. 08:01
Lrytas.lt
Rugpjūčio 26 d. apie 9 val. Panevėžyje, Nemuno g., autobusų stotelėje, rastas vyras (gim. 1958 m.) su sužalojimais, kuris GMP automobilyje mirė, pranešė Policijos departamentas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Nelaimė
Mirtis
Panevėžys
