Panevėžyje automobilis kliudė motociklą, kuriuo važiavo du nepilnamečiai – vienas vaikinas gydosi ligoninėje, o kitas išleistas į namus

Apie avariją Smėlynės gatvėje policijai buvo pranešta 15 val. 18 min.
Čia vyras (gim. 1957 m.), vairuodamas automobilį „Toyota Prius“, rikiavosi iš antros eismo juostos į pirmą ir kliudė pirma eismo juosta važiavusį motociklą „Yamaha“, kuriuo važiavo du nepilnamečiai (gim. 2008 m.).
Motociklo vairuotojas paguldytas į ligoninę, keleivis išleistas gydytis į namus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo.
Panevėžysavarijanepilnamečiai
Rodyti daugiau žymių