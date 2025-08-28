Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Panevėžyje automobilis kliudė motociklą, kuriuo važiavo du nepilnamečiai – vienas vaikinas gydosi ligoninėje, o kitas išleistas į namus

2025 m. rugpjūčio 28 d. 10:36
Lrytas.lt
Trečiadienio popietę per eismo įvykį Panevėžyje buvo sužaloti du motociklu važiavę nepilnamečiai.
Apie avariją Smėlynės gatvėje policijai buvo pranešta 15 val. 18 min.
Čia vyras (gim. 1957 m.), vairuodamas automobilį „Toyota Prius“, rikiavosi iš antros eismo juostos į pirmą ir kliudė pirma eismo juosta važiavusį motociklą „Yamaha“, kuriuo važiavo du nepilnamečiai (gim. 2008 m.).
Motociklo vairuotojas paguldytas į ligoninę, keleivis išleistas gydytis į namus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo.
