Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kretingos rajone kilo gaisras – dega ūkinis pastatas

2025 m. rugpjūčio 29 d. 13:42
Lrytas.lt
Papildyta
Penktadienio popietę Kretingos rajone kilo gaisras ūkiniame pastate.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie Vydmantų kaime, Saulės Tako gatvėje, degantį ūkinį pastatą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 13.16 val.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Palangos, Klaipėdos ir Kretingos raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Atvykus ugniagesiams pastatas jau degė atvira liepsna.
Dėl gaisro kilo nerimas ir netoliese esančių namų gyventojams.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos. Taip pat prireikė ir vandenį vežiojančio automobilio.
GaisrasKretingos rajonasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.