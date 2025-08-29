Kretingos rajone kilo gaisras – dega ūkinis pastatas

Apie Vydmantų kaime, Saulės Tako gatvėje, degantį ūkinį pastatą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 13.16 val.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Palangos, Klaipėdos ir Kretingos raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Atvykus ugniagesiams pastatas jau degė atvira liepsna.
Dėl gaisro kilo nerimas ir netoliese esančių namų gyventojams.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos. Taip pat prireikė ir vandenį vežiojančio automobilio.
