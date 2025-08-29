Orai
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. rugpjūčio 29 d. 08:14
Telšių rajone pro buto langą iškritusi moteris mirė ligoninėje
2025 m. rugpjūčio 29 d. 08:14
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Telšių ligoninėje mirė čia penkias dienas dėl patirtų traumų gydyta moteris (gim. 1930 m.).
Daugiau nuotraukų (1)
Ši garbaus amžiaus moteris į ligoninę buvo atvežta rugpjūčio 23 d. iš Telšių rajono, Varnių kaimo.
Moteris sunkiai susižalojo iškritusi pro buto langą.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Telšiai
Ligoninė
langas
Rodyti daugiau žymių