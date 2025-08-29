Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Telšių rajone pro buto langą iškritusi moteris mirė ligoninėje

2025 m. rugpjūčio 29 d. 08:14
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Telšių ligoninėje mirė čia penkias dienas dėl patirtų traumų gydyta moteris (gim. 1930 m.).
Ši garbaus amžiaus moteris į ligoninę buvo atvežta rugpjūčio 23 d. iš Telšių rajono, Varnių kaimo.
Moteris sunkiai susižalojo iškritusi pro buto langą.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
