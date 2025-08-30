Vilkaviškio rajone automobilis partrenkė dviračiu važiavusį paauglį

Apie avariją Geisteriškių kaime policijai buvo pranešta 16.35 val.
Pirminiais duomenimis, blaivus, teisę vairuoti turintis vyras (gim. 1973 m.), vairuodamas automobilį „VW Caddy“, važiuodamas pagrindiniu keliu, partrenkė iš šalutinio kelio išvažiavusį dviratininką (gim. 2011 m.).
Po greitosios medicinos pagalbos medikų apžiūros nepilnametis buvo pristatytas į Vilkaviškio ligoninės priėmimo skyrių.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
