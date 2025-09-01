Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Nelaimės

Autostradoje greta Kauno susidūrus dviem automobiliame nukentėjo du žmonės

2025 m. rugsėjo 1 d. 16:45
Du žmonės buvo sužaloti pirmadienio rytą autostradoje greta Kauno susidūrus dviem lengviesiems automobiliams. Įvykio vietoje prireikė visų Kauno operatyvinių tarnybų, dėl avarijos nusidriekė kilometrinė spūstis.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, rugsėjo 1 d. apie 10 val. 27 min. buvo pranešta, kad greitkelio Klaipėda-Vilnius 222 km ties Kaunu susidūrė du lengvieji automobiliai, reikia visų tarnybos pagalbos.
Ugniagesiams atvykus paaiškėjo, kad kelyje A1 važiuojant Vilniaus link susidūrė automobiliai BMW ir „Peugeot“.
Ugniagesiai iš vieno automobilio iškėlė sužeistą žmogų, uždėjo jam kaklo įtvarą ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Iš viso iš avarijos vietos į ligoninę greitosios pagalbos medikai išvežė du žmonės.
Dėl avarijos autostradoje važiuojant Vilniaus link buvo susidariusi kelių kilometrų spūstis.
Įvykis tiriamas.
