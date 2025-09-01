Autostradoje greta Kauno susidūrus dviem automobiliame nukentėjo du žmonės

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, rugsėjo 1 d. apie 10 val. 27 min. buvo pranešta, kad greitkelio Klaipėda-Vilnius 222 km ties Kaunu susidūrė du lengvieji automobiliai, reikia visų tarnybos pagalbos.
Ugniagesiams atvykus paaiškėjo, kad kelyje A1 važiuojant Vilniaus link susidūrė automobiliai BMW ir „Peugeot“.
Ugniagesiai iš vieno automobilio iškėlė sužeistą žmogų, uždėjo jam kaklo įtvarą ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Iš viso iš avarijos vietos į ligoninę greitosios pagalbos medikai išvežė du žmonės.
Dėl avarijos autostradoje važiuojant Vilniaus link buvo susidariusi kelių kilometrų spūstis.
Įvykis tiriamas.
