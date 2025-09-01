Druskininkuose ugniagesiai gelbėjo lifte įstrigusį ligonį ir medikus

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 1 d. 11:37
Druskininkuose ugniagesiai gelbėjo daugiabučio namo lifte užstrigusią greitosios pagalbos brigadą su pacientu.
Kaip skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, sekmadienio vakarą, 19.33 val., buvo gautas pranešimas iš Gardino gatvės, kad daugiabučio lifte užstrigo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigados vairuotojas su sunkios būklės pacientu.
Atvykę ugniagesiai panaudojo laužtuvą ir atidarė lifto duris. Ligonis buvo išneštas iš lifto ir įkeltas į greitosios pagalbos automobilį.
Dar vieną panašią gelbėjimo operaciją ugniagesiai atliko šeštadienio vakarą.
23.08 val. Vilniuje, Lvivo gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai vadavo lifte užstrigusį žmogų.
Panaudoję parankines priemones, jie atidarė lifto duris ir žmogų išlaisvino.
