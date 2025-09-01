Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Mažeikių rajone iš gaisro išsigelbėjo 6 žmonės

2025 m. rugsėjo 1 d. 12:16
Mažeikių rajone, sekmadienį kilus gaisrui, 6 žmonės paliko namus ir taip išsigelbėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
21.55 val. buvo gautas pranešimas, kad Papilės seniūnijoje, Kairiškių kaime, gaisras kilo Pakalnės gatvėje esančiame daugiabučiame name: pirmajame aukšte laiptinėje atvira liepsna degė elektros skydinė.
Trys suaugę ir trys vaikai iš namo išėjo patys iki ugniagesių atvykimo. Gaisro metu apdegė elektros skydinė, siena, aprūko laiptinės lubos, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Pastatas, kuriame kilo gaisras, mūrinis, dviejų aukštų, jame įrengti keturi butai.
Įtariama, kad gaisras kilo dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų.
Mažeikių rajonasGaisrasNamas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.