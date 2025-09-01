Rugsėjo 1-osios nelaimė Vilniuje: automobilis partrenkė elektriniu motociklu važiavusį nepilnametį

Pirmasis pranešimas apie nelaimę Maironio g. rugsėjo 1 d. gautas apie 13 val. 51 min. Buvo pranešta, kad prie Tymo turgaus automobilis partrenkė 13 metų berniuką, jam reikia medikų pagalbos.
Netrukus paskambino ir automobilio „Toyota“ vairuotojas. Jis policijai sakė, kad ties Maironio g. ir Aukštaičių g. sankirta partrenkė nepilnametį dviratininką, kuris sužeistas.
Į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad automobilis partrenkė ne dviratininką, o elektriniu motociklu važiavusį nepilnametį. Pareigūnai pradėjo aiškintis avarijos aplinkybes, taip pat ir tai ar šis motociklas galėjo dalyvauti eisme.