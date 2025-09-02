Kauno policija jau beveik mėnesį neranda dingusios nepilnametės – gal jūs ją matėte?

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai vis dar ieško Gabijos V. (gim. 2011 m.), rašoma Kauno apskrities VPK pranešime.
Nepilnametė rugpjūčio 11 d. apie 18 val. 10 min. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, P.Plechavičiaus g., ir iki šiol negrįžo.
Nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudai rusvų plaukų.
Gyventojus, mačiusius ar žinančius Gabijos V. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK telefonu +370 700 64 973 arba 112, rašyti el. paštu: goda.stankeviciene@policija.lt.