Skaudi nelaimė Kaune – žuvo su automobiliu susidūrusio motociklo vairuotojas

Kaip pranešė policijos departamentas, rugsėjo 2 d. apie 18 val. 42 min. Kaune, Žemaičių plente, susidūrė automobilis „Audi“ ir motociklas.
Tą pačią dieną, apie 20 val. nuo patirtų sužalojimų motociklininkas, GMP darbuotojų gaivinamas, mirė.
Kauno polcijos atstovai patikslino, kad Kaune, Žemaičių plento ir Šarkuvos gatvių. sankryžoje, susidūrė motociklas, vairuojamas vyro, kurio asmenybė nustatinėjama, ir automobilis „Audi Q5“, kurį vairavo moteris (gim. 1996 m.).
Nuo smūgio buvo kliudytas dar vienas automobilis „Audi Q5“.
Motociklininkas buvo gaivinamas vietoje, tačiau neišgyveno.
Apie šią avariją pranešė ir portalas „Kas vyksta Kaune“.
Pasak portalo, antradienio vakarą kauniečiai informavo apie eismo įvykį Šilainių mikrorajone. Pranešta, kad eismo įvykio metu galėjo nukentėti motociklo vairuotojas.
„Prie Šilainių „Maximos“ ką tik avarija atsitiko, kamštis“, – „Kas vyksta Kaune“ grupėje 19.05 val. nurodė kaunietis.
Tuo tarpu su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija nuotrauka pasidalijęs skaitytojas papildė, jog eismo įvykyje dalyvavo motociklas, jis galimai nukentėjo.
„Gal kažkas žinoma ar motociklininkas išgyveno? Avarija prie Mosėdžio g. Šilainiuose (numušė motociklininką)“, – rašė vyras.
Jo pasidalintoje nuotraukoje galima matyti, kad nelaimės vietoje darbuojasi medikai – teikia skubią pagalbą įvykio vietoje. Liudininkų teigimu, motociklo vairuotojas vietoje buvo gaivinamas.
Deja, atgaivinti sunkias traumas patyrusio motociklininko nepavyko.
Avariją patyręs motociklas priklauso 1985 m. gimusiam vyrui.
Iš pradžių buvo manoma, kad žuvo motociklo savininkas, tačiau po kuriuo laiko tuo buvo suabejota.
Imta nustatinėti žuvusiojo asmenybę.
Tragiškai pasibaigusio eismo įykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.