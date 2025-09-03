Dviejų automobilių susidūrimas Vilniuje: „nukošė“ stulpą, į ligoninę išvežta moteris

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pranešimas apie avariją rugsėjo 3 d. gautas apie 18 val. 02 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobiliai „Toyota“ ir „Peugeot“, per avariją nuverstas stulpas, vairuotojai nesutaria dėl kaltės.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad po susidūrimo su „Peugeot“ nuskriejęs į šoną stulpą nuvertė automobilis „Toyota“. Jo vairuotoja pasijuto blogai, tad į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai. Jie moterį išvežė į ligoninę.
Nuvirtęs stulpas užvertė vieną eismą juostą (iš trijų), avarija šiek tiek sutrikdė eismą, važiuojant nuo Ukmergės g. link Pilaitės.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniussusidūrimas
