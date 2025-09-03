Kaune buvusio „Hermio“ pastatą apsupo policija: rastas negyvas žmogus

Įvykio nuotraukomis su naujienų portalu „Kas vyksta Kaune“ pasidalino skaitytojas.
„Kas vyksta Savanorių prospekte prie buvusio „Portofino“ restorano, seno „Hermio“ viešbučio, kad daug policijos, su vienkartiniais kombinezonais darbuotojai?“ – teiravosi dar viena skaitytoja.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, 10.09 val. buvo gautas pranešimas, kad buvusio „Hermio“ pastate rastas negyvas žmogus.
Įvykio vietoje dirba policijos tyrėjai ir ekspertai. Informaciją tikimės papildyti.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad paslaugų, sporto, pramogų ir poilsio centras „Hermis“ Kaune duris atvėrė 2001 metais. Čia veikė „Impuls“ sporto klubas, baseinas, pirčių kompleksas, aerobikos salės, restoranas „Portofino“. Trečiame ir antrame pastato aukštuose buvo įsikūręs keturių žvaigždučių viešbutis, konferencijų salė, administracinės patalpos.