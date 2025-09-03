Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kaune buvusio „Hermio“ pastatą apsupo policija: rastas negyvas žmogus

2025 m. rugsėjo 3 d. 12:40
Trečiadienio rytą Kaune, Savanorių prospekte, užfiksuotos gausios policijos pajėgos. Pareigūnai apsupo buvusį paslaugų, sporto, pramogų ir poilsio centro „Hermis“ pastatą.
Daugiau nuotraukų (2)
Įvykio nuotraukomis su naujienų portalu „Kas vyksta Kaune“ pasidalino skaitytojas.
„Kas vyksta Savanorių prospekte prie buvusio „Portofino“ restorano, seno „Hermio“ viešbučio, kad daug policijos, su vienkartiniais kombinezonais darbuotojai?“ – teiravosi dar viena skaitytoja.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, 10.09 val. buvo gautas pranešimas, kad buvusio „Hermio“ pastate rastas negyvas žmogus.
Įvykio vietoje dirba policijos tyrėjai ir ekspertai. Informaciją tikimės papildyti.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad paslaugų, sporto, pramogų ir poilsio centras „Hermis“ Kaune duris atvėrė 2001 metais. Čia veikė „Impuls“ sporto klubas, baseinas, pirčių kompleksas, aerobikos salės, restoranas „Portofino“. Trečiame ir antrame pastato aukštuose buvo įsikūręs keturių žvaigždučių viešbutis, konferencijų salė, administracinės patalpos.
 
 
KaunasPolicijatyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.