Kaune iššokęs pro balkoną 4 aukšte susižalojo nepilnametis

Name iš ketvirto aukšto, per balkoną iššoko nepilnametis (gim. 2013 m.).
12-metis berniukas dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Surinkta medžiaga dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis.
Tas, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Psichologinės pagalbos tarnybų kontaktai
Jaunimo linija: budi savanoriai, konsultantai, tel. nr. +370 800 28888, dirba I-VII, visą parą
Vaikų linija: budi savanoriai, konsultantai, profesionalai, tel. nr. 116 111, dirba I-VII, 11–23 val.
Linija Doverija: emocinė parama rusų kalba paaugliams ir jaunimui, budi moksleiviai, tel. nr. +370 800 77277, dirba II–VI, 16–20 val.
Pagalbos moterims linija: budi savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai, tel. nr. +370 800 66366, dirba I-VII, visą parą
Vilties linija: budi savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai, tel. nr. 116 123, dirba I-VII, visą parą
Krizių įveikimo centras: konsultacijos per „Skype“ arba atvykus į centrą, tel. nr. +370 640 51555, dirba I-V 16–20 val., VI 12–16 val.
Dingusių žmonių šeimų paramos centras: teikiama pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims, tel. nr. +370 670 527 25
