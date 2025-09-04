Sostinėje į automobilio galą atsitrenkė motociklas – jo vairuotojas atsipirko išgąsčiu

Apei eismo įvykį Pilaitės prospekto, Laisvės prospekto ir T.Narbuto gatvių sankryžoje policijai buvo pranešta 8 val. 33 min.
Paaiškėjo, kad į moters vairuojamo automobilio BMW galą atsitrenkė motociklas, kurį vairavo 19-metis vaikinas. Po smūgio jis nukrito po galiniu buferiu.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti medikai, tačiau jų pagalbos neprireikė – motociklininkas nesusižalojo.
Kaltę dėl autoįvykio pripažinęs vaikinas paaiškino, kad stabdydamas nesuvaldė motociklo ir nuvirto.
