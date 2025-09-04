Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Sostinės kavinėje – staigi darbuotojos mirtis: moters gyvybė užgeso po darbo dienos

2025 m. rugsėjo 4 d. 10:37
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vienos kavinės darbuotojos mirties priežasties nustatymo.
Pusamžė moteris (gim. 1968 m,) po darbo kavinėje mirė antradienį vakare.
Pirmas apie tai pranešė portalas 15 min.
Portalui Žvėryne įsikūrusios kavinės vadovė sakė, kad darbuotoja blogai pasijuto po pamainos.
Iškart buvo iškviesta greitoji pagalba. Medikams apie sunegalavusią moterį buvo pranešta 21 val. 47 min.
Medikai atskubėjo per 10 minučių ir virš valandos gaivino moterį, tačiau jų pastangos buvo bevaisės.
Galiausiai teko konstatuoti moters mirtį.
Kas tapo šio moters mirties priežastimi, turės išsiaiškinti ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo pradėję pareigūnai.
Kavinės vadovė portalui 15 min tvirtino, kad ši moteris viršvalandžių nedirbo.
VilniusPolicijakavinė
