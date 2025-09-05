Rimta gelbėjimo operacija Jurbarke: į pagalbą vietos ugniagesiams nuskubėjo gelbėtojai iš Kauno

„Į šulinį įkritusio žmogaus gelbėjimo operacija – sudėtinga. Šulinys gilus, todėl Jurbarko ugniagesių įrangos išgelbėti nelaimėlį nepakanka.
Į pagalbą skuba Kauno gelbėtojai su specialia įranga“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Jurbarko naujienų portalas „Jurbarko šviesa“.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie nelaimę Jurbarke, Algirdo g., rugsėjo 5 d. gautas apie 13 val. 31 min. Ugniagesiams buvo pranešta, kad į šulinį įkrito žmogus.
Atvykę ugniagesiai nustatė, kad žmogus yra įkritęs į maždaug 20 metrų gylio šulį. Vietos gelbėtojų įrangos pasiekti žmogų neužtenka. Todėl skubiai buvo kreiptasi pagalbos į kolegas Kaune. Kauno ugniagesiai su aukštalipių įrangą iš karto nuskubėjo į Jurbarką.
Pirminiais duomenimis, žmogus šulinyje yra sąmoningas, su juo bendraujama.
Kol atvyks pagalba iš Kauno, žmogui į šulinį buvo nuleista vandens, deguonies balionas.
Kauno gelbėtojai į įvykio vietą atvyko kiek prieš 15 val. Jau po kelių minučių gelbėtojai su kvėpavimo aparatais nusileido į šulinį pas nukentėjusį žmogų.
Apie 15 val. 18 min. pranešta, kad žmogus atsargiai keliamas į viršų.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
gelbėjimo operacijaJurbarkasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių