Šiemet žuvusiųjų gaisruose mažiau, bet pagrindinė žūčių priežastis nesikeičia – tai rūkymas lovoje

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:56
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 6011 gaisrų, kuriuose žuvo 47 žmonės, o 112 gyventojų patyrė traumų.
Palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 5289 gaisrai, kuriuose žuvo 57 gyventojai, gaisrų šiemet kilo 13,7 proc. daugiau, tačiau juose žuvusiųjų – 17,5 proc. mažiau.
Šiemet gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 71 gyventoją, iš jų 1 vaiką, 408 pastatus, 76 transporto priemones, 177 gyvūnus.
2020–2024 m. gaisrų statistikos duomenimis, per aštuonis metų mėnesius šalyje vidutiniškai kyla 6063 gaisrai, kuriuose žūsta 56 gyventojai.
Šiemet, palyginti su 5-erių metų vidurkiu, gaisrų (– 0,9 proc.) ir juose žuvusiųjų (-16,1 proc.) mažiau.
