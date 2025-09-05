Šiemet žuvusiųjų gaisruose mažiau, bet pagrindinė žūčių priežastis nesikeičia – tai rūkymas lovoje

Palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 5289 gaisrai, kuriuose žuvo 57 gyventojai, gaisrų šiemet kilo 13,7 proc. daugiau, tačiau juose žuvusiųjų – 17,5 proc. mažiau.
Šiemet gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 71 gyventoją, iš jų 1 vaiką, 408 pastatus, 76 transporto priemones, 177 gyvūnus.
2020–2024 m. gaisrų statistikos duomenimis, per aštuonis metų mėnesius šalyje vidutiniškai kyla 6063 gaisrai, kuriuose žūsta 56 gyventojai.
Šiemet, palyginti su 5-erių metų vidurkiu, gaisrų (– 0,9 proc.) ir juose žuvusiųjų (-16,1 proc.) mažiau.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)gaisraižuvo
Rodyti daugiau žymių