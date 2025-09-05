Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Varėnos r. miškuose – kraupus radinys: rastas vyro kūnas

2025 m. rugsėjo 5 d. 07:11
Lrytas.lt
Ketvirtadienio rytą Varėnos rajono miškuose rastas mirusio vyro kūnas, skelbia policijos departamentas.
Pranešta, kad vyras rastas rugsėjo 4 d. apie 10 val. ryto Varėnos r., Marcinkonių k., miške.
Vyro tapatybė dar nenustatyta, tačiau jam apie 40 metų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
