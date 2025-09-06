Jaunuolių pilnas automobilis remontuojamoje Pabradės gatvėje įkrito į duobę – nukentėjo nepilnametė ir dar du keleiviai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 0 val. 23 min. Švenčionių r., Pabradėje, A. Mickevičiaus g., automobilis „VW Tiguan“, vairuojamas jaunuolio (gim. 2005 m.), įvažiavo į remontuojamoje kelio atkarpoje iškastą duobę.
Eismo įvykio metu nukentėjo trys kartu važiavę keleiviai. Du jaunuoliai (abu gimę 2005 m.) buvo pristatyti į ligoninę. Kartu važiavusi nepilnametė (gimusi 2008 m.), ligoninėje suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaPabradėVolkswagen Tiguan
Rodyti daugiau žymių