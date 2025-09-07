Ariogalos ugniagesiai gelbėjo griuvėsiuose sunkiai sužalotą vaikiną

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, rugsėjo 5 d. apie 22 val.06 min. Ariogalos ugniagesiai buvo iškviesti į Melioratorių g. Buvo gautas greitosios pagalbos medikų pranešimas, kad reikalinga pagalba iškelti vaikiną iš griuvėsių.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad apleisto pastato rūsyje buvo sužalotas (galimai sumuštas), bet neprispaustas vaikinas, kuris vis prarasdavo sąmonę. Dėl sudėtingo patekimo į pastato rūsį, medikai negalėjo nukentėjusiojo išnešti.
Ugniagesiai vaikiną iškėlė iš rūsio ir padėjo jį nunešti iki greitosios pagalbos automobilio.
Įvykis tiriamas.
sužalojimasgelbėjimo operacijaAriogala
