Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Ariogalos ugniagesiai gelbėjo griuvėsiuose sunkiai sužalotą vaikiną

2025 m. rugsėjo 7 d. 10:13
Lrytas.lt
Vėlų penktadienio vakarą Ariogalos ugniagesiai gelbėjo griuvėsiuose sunkiai sužalotą ir sąmonę vis prarandantį vaikiną.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, rugsėjo 5 d. apie 22 val.06 min. Ariogalos ugniagesiai buvo iškviesti į Melioratorių g. Buvo gautas greitosios pagalbos medikų pranešimas, kad reikalinga pagalba iškelti vaikiną iš griuvėsių.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad apleisto pastato rūsyje buvo sužalotas (galimai sumuštas), bet neprispaustas vaikinas, kuris vis prarasdavo sąmonę. Dėl sudėtingo patekimo į pastato rūsį, medikai negalėjo nukentėjusiojo išnešti.
Ugniagesiai vaikiną iškėlė iš rūsio ir padėjo jį nunešti iki greitosios pagalbos automobilio.
Įvykis tiriamas.
sužalojimasgelbėjimo operacijaAriogala
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.