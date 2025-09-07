Nemenčinėje rastas negyvas paauglys, mirties aplinkybės kol kas mįslingos

„Gal žinot, kas atsitiko Pakrantės g. prie teniso aikštelės? 2 ekipažai policijos ir greitoji“, – vienoje Nemenčinės (Vilniaus rajonas) grupėje socialiniame tinkle „Facebook“ pradėjo klausinėti jo vartotojai.
Netrukus po šiuo įrašu užvirė grupės dalyvių diskusijos. Vienas tvirtino, kad rastas nužudytas žmogus, kitas tai patvirtino, dauguma baisėjosi, o galiausiai atsirado žmonių tvirtinančių, kad rastas negyvas nepilnametis. Kai kuriems socialinio tinklo vartotojams nepilnametį identifikavus paaiškėjo, kad vaikiną pažinojo daug miestelio gyventojų.
Kai kurie diskusijose dalyvavę „Facebook“ vartotojai teigė, kad nepilnametis buvo ieškomas nuo šeštadienio, į orą net buvo keliamas dronas.
Gandamas pasiekus Lrytas redakciją, Vilniaus policijoje patvirtino, kad sekmadienio po pietų Nemenčinėje, Pakrantės g., iš tiesų rastas mirusio nepilnamečio kūnas.
Pirminiais duomenimis, kūnas rastas atviroje teritorijoje, įtariama savižudybė.
„Tai pirminė versija, o kas tiksliai nutiko, parodys tyrimas. Bent kol kas nusikaltimas neįtariamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – Lrytas sakė Vilniaus policijoje.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie tyrėjams turės suteikti daugiau žinių apie nepilnamečio mirties laiką, aplinkybes ir priežastis.
