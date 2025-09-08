Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Grigiškėse degančiame bute likusį berniuką išgelbėjo praeivis

2025 m. rugsėjo 8 d. 09:52
Lrytas.lt
Sekmadienį Vilniuje kilęs gaisras vos nenusinešė dvylikamečio berniuko gyvybės – vaiką išgelbėjo jam į pagalbą suskubęs praeivis.
Apie Vilniuje, Grigiškėse, Šviesos gatvėje esančio namo bute kilusį gaisrą buvo pranešta 11 val. 55 min.
Degančiame bute likęs vaikas šaukėsi pagalbos.
Berniuką puolė gelbėti praeivis. Jis kaimynų paskolintu kirvių išlaužė buto duris ir išnešė lauk berniuką.
Dvylikametis buvo perduotas greitosios pagalbos medikams, kurie berniuką detalesnei apžiūrai išvežė į ligoninę.
Atvykus ugniagesiams šio ketvirtame aukšte esančio buto virtuvė jau degė atvira liepsna.
Ugniagesiai evakavo keturis žmones iš 5-o ir 4-o aukštų.
Gesinant gaisrą laiptinėje vandeniu užlieta elektros skydinė, visam namui atjungta elektra.
Gaisro priežastis nustatinėja ekspertai.
