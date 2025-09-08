Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kalvarijos savivaldybėje susidūrė trys automobiliai – du žmonės išvežti į ligoninę

2025 m. rugsėjo 8 d. 11:26
Sekmadienį per eismo įvykį Kalvarijos savivaldybėje nukentėjo du žmonės.
Apie Trakėnų kaime susidūrusius tris automobilius policijai buvo pranešta 14 val. 19 min.
Paaiškėjo, kad čia susidūrė trys automobiliai: automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1996 m.), automobilis „Renault Megane“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1963 m.), automobilis „Ford Tranzit“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1987 m).
Eismo įvykio metu nukentėjo „Renault“ automobiliu važiavęs vairuotojas ir keleivė (gim. 1963 m.), kurie buvo pristatyti į Marijampolės ligoninę.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykį galėjo sukelti automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojas, kuris išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Renault“.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
