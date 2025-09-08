Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pasienyje su Baltarusija rastas vyro kūnas: spėjama, kad tai – neteisėtas migrantas

2025 m. rugsėjo 8 d. 19:22
Lrytas.lt
Praėjusį ketvirtadienį prie sienos su Baltarusija, netoli Marcinkonių kaimo esančiame miške, rastas vyro kūnas. Spėjama, kad tai – migrantas.
Apie tai pranešė portalas „Delfi“.
Migrantams padedanti „Sienos grupė“ skelbė gavusi žinių apie miške užstrigusius iraniečius.
Du iš jų: vyras ir moteris – buvo rasti. Sunkios būklės moteris buvo nuvežta į ligoninę ir ten kelias dienas gydyta.
Pasieniečiai priėmė šių užsieniečių prieglobsčio prašymus, jie apgyvendinti Priėmimo ir integracijos agentūros bendrabutyje.
„Sienos grupė“ feisbuke pranešė, kad informaciją apie miške pasimetusius žmones perdavė pasieniečiams ir sulaukė atsakymo, kad jie buvo surasti, tačiau neaišku ar visi.
Apie 40 metų amžiaus vyriškio kūnas Varėnos rajone, Marcinkonių miške buvo rastas rugsėjo 4-osios ryte.
Ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo pradėję policijos bando nustatyti mirusiojo tapatybę. Iš šalia mirusiojo rastų daiktų spėjama, kad šis vyras gali būti neteisėtas migrantas.
Kaip jis gali būti susijęs su miške rastais vyru ir moterimi iraniečiais, nustatinėjama.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis portalui „Delfi“ tvirtino, kad pasieniečiai apie trečią asmenį jokios informacijos neturi.
