Per Lietuvos ir Nyderlandų futbolo rinktinių mačą Kaune – skaudi nelaimė: iš tribūnos iškritęs sirgalius patyrė stiprią galvos traumą

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė naujienų portalui Lrytas pranešė, jog apie 19 val. 45 min. varžybų metu Dariaus ir Girėno stadione dirbę policijos pareigūnai pastebėjo, kaip maždaug iš 4 metrų aukščio nukrito vyras.
Sužeistajam lietuvių sirgaliui buvo nedelsiant suteikta pagalba, jis nuvežtas į gydymo įstaigą.
Greitosios pagalbos medikai portalą Lrytas pirmadienį informavo, kad vyriškis patyrė galvos, nugaros traumas, kitus sužalojimus.
Medikų tvirtinimu, jis nukrito ant bėgimo takelio iš aukščio, kuris galėtų būti prilygintas antram daugiabučio aukštui.
Sužalojimai yra stiprus, bet gyvybei nepavojingi.
„Pirminiais duomenimis, pavojus gyvybei negresia. Vyriškis sąmonės nebuvo praradęs“, – pasakojo medikai.
Pasak O. Vaitkevičienės, sužeistajam buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis.
Ligoninėje paaiškės, ar trauma nebuvo sunkesnė nei manyta iš pradžių, ar vyriškis nepatyrė lūžių, ar jam neprireiks operacijos.