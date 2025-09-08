Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje į elektros stulpą įsirėžė automobilis – gatvėje sutriko eismas

2025 m. rugsėjo 8 d. 14:16
Lrytas.lt
Pirmadienio popietę dėl avarijos suriko eismas Žolyno gatve.
Apie eismo įvykį Žolyno gatvėje policijai buvo pranešta 13 val.
Pranešėjas nurodė, kad čia į elektros stulpą įsirėžė automobilis „Honda“.
Po smūgio elektros stulpas pasviro, todėl bu vo iškviesti elektros tinklų darbuotojai.
Taip pat buvo pranešta, kad reikia pagalbos avariją patyrusio automobilio vairuotojui, kuris po automobilio smūgio į stulpą skundėsi krūtinės skausmais.
Į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji pagalba.
Dėl avarijos sutriko eismas abejomis šios gatvės kryptimis. Vairuotojams patarta rinktis kitus maršrutus.
Vilniusavarijaelektros stulpas
