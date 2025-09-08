Vilniuje į elektros stulpą įsirėžė automobilis – gatvėje sutriko eismas

Apie eismo įvykį Žolyno gatvėje policijai buvo pranešta 13 val.
Pranešėjas nurodė, kad čia į elektros stulpą įsirėžė automobilis „Honda“.
Po smūgio elektros stulpas pasviro, todėl bu vo iškviesti elektros tinklų darbuotojai.
Taip pat buvo pranešta, kad reikia pagalbos avariją patyrusio automobilio vairuotojui, kuris po automobilio smūgio į stulpą skundėsi krūtinės skausmais.
Į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji pagalba.
Dėl avarijos sutriko eismas abejomis šios gatvės kryptimis. Vairuotojams patarta rinktis kitus maršrutus.
