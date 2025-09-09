Blogiau nei buvo baimintasi: moters gelbėti atskubėjusios tarnybos kaunietę rado negyvą

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 8 d. apie 14 val. 04 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į S. Lozoraičio g. Buvo pranešta, kad namuose moteriai galimai sutriko sveikata.
Tačiau atvykus tarnyboms paaiško, kad viskas žymiai blogiau, nei buvo manoma.
Duris atrakino ir policijos pareigūnus bei medikus į vidų įleido kaimynė, turėjusi buto raktus. Viduje rastas mirusi buto šeimininkė.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti moters mirties priežastį.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
mirė moterisKaunasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių