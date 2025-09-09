Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos dienaNelaimės

Blogiau nei buvo baimintasi: moters gelbėti atskubėjusios tarnybos kaunietę rado negyvą

2025 m. rugsėjo 9 d. 09:08
Lrytas.lt
Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes, kuriomis mirė viena miesto gyventoja.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 8 d. apie 14 val. 04 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į S. Lozoraičio g. Buvo pranešta, kad namuose moteriai galimai sutriko sveikata.
Tačiau atvykus tarnyboms paaiško, kad viskas žymiai blogiau, nei buvo manoma. 
Duris atrakino ir policijos pareigūnus bei medikus į vidų įleido kaimynė, turėjusi buto raktus. Viduje rastas mirusi buto šeimininkė.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti moters mirties priežastį.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
