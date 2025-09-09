Klaipėdoje rastas ieškoto nepilnamečio kūnas

Kaip skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vaikino (gim. 2008 m.) paieška buvo pradėta antradienį.
Pareigūnams buvo pranešta, kad nepilnametis prapuolė išėjęs iš savo namų Klaipėdoje.
Buvo pradėta be žinios dingusio vaikino paieška. Deja gerų žinių ją vykdę pareigūnai dingusiojo artimiesiems pranešti negalėjo.
„Ačiū visiems už pagalbą, labai liūdna, bet vaikinas rastas Klaipėdoje miręs. Užjaučiame vaikino artimuosius“, – savo feisbuko profilyje pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Dėl nepilnamečio mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.