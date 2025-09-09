Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nelaimė Švenčionių daugiabutyje: staiga susmukęs laiptinėje mirė vyras

2025 m. rugsėjo 9 d. 11:34
Lrytas.lt
Švenčionių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet antradienį staiga susmukęs daugiabučio laiptinėje mirė vyras.
Pranešimą apie nelaimę vienama Taikos g. daugiabučių Švenčionių policija rugsėjo 9 d. gavo apie 10 val. 59 min. Buvo pranešta, kad namo laiptinėje staiga susmuko vyras (gim. 1940 m.).
Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo, kad vyras miręs, padėti jam jau niekas nebegali.
Pasak policijos, kūnas be išorinių smurto žymių, tad nusikaltimas nėra įtariamas.
Tikslią vyriškio mirties priežastį turės nustatyti teismo medicinos ekspertai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrasŠvenčionysdaugiabutis
