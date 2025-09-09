Per BMW ir motorolerio susidūrimą Kėdainiuose sunkiai nukentėjo nepilnametis

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 8 d. apie 17 val. 40 min. Kėdainiuose, J.Basanavičiaus g., automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1991 m.), kliudė motorolerį „Aprilia“, vairuojamą nepilnamečio (gim. 2008 m.).
Nepilnametis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Tuo tarpu Kėdainių naujienų portalas rinkosaikste.lt pateikia daugiau avarijos detalių. Kaip rašoma portalo pranešime, nelaimė įvyko, kai jaunas motorolerio vairuotojas važiavo nuo „Neste“ degalinės „Maxima“ aikštelės link. Tuo pačiu metu iš prekybos centro aikštelės į kairę, J. Basanavičiaus g. link, suko BMW markės automobilis.
Spėjama, kad lengvojo automobilio vairuotojas nepastebėjo artėjančios dviratės transporto priemonės ir įvyko stiprus susidūrimas.
Po smūgio motorolerio vairuotojas krito ant asfalto ir trenkėsi į kelio bortelį. Smūgio būta tokio stipraus, kad jaunuolio šalmas nulėkė nuo galvos, taip pat ir batai. Galimai šalmas buvo neužsegtas, dėl to smūgio metu nukrito, ir jaunuolis galva trenkėsi į šaligatvio bortus.
Pasak mačiusiųjų, jaunuolis kurį laiką gulėjo kniūbsčias, o jo kūną purtė traukuliai.
Į pagalbą sužeistajam iškart suskubo aplinkiniai. Nors dalis žmonių garsiai įspėjo nejudinti nukentėjusiojo, baiminantis galimo stuburo pažeidimo, kiti vis dėlto atvertė jį ant nugaros.
Į įvykio vietą netrukus atskubėjo greitoji ir policijos pareigūnai. Atvykus greitajai jaunuolis buvo sąmoningas. Jam buvo uždėtas kaklo įtvaras ir jis buvo išgabentas į ligoninę.
Per avariją motoroleris buvo sumaitotas beveik neatpažįstamai. Tuo tarpu BMW automobilis, pirminiais duomenimis, atsipirko nedideliais apgadinimais.
Dėl avarijos Kėdainių policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
