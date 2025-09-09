Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šilutės policija ieško dingusios nepilnametės, policijai reikia visuomenės pagalbos

2025 m. rugsėjo 9 d. 10:15
Lrytas.lt
Šilutės policija kreipiasi į visuomenę ir prašo pagalbos ieškant dingusios nepilnametės.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios Vismantės Katiliūtės (gimusi 2008 m.).
Paskutinį kartą nepilnametė matyta rugsėjo 5 d. apie 8 val. Šilutės r., Pagrynių kaime, Mokyklos g.
Mergaitė yra smulkaus kūno sudėjimo, apie 160 cm ūgio, šviesių plaukų, vilkėjo juodos spalvos kelnes, juodos spalvos megztinį, avėjo šlepetes bei su savimi turėjo juodos spalvos kuprinę.
Žinančius šios nepilnametės buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Šilutės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Dainai Černiauskienei, tel. +370 700 64 023 arba el. paštu daina.cerniauskiene@policija.lt.
