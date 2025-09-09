Surastas Grigiškėse vaiką iš ugnies gniaužtų ištraukęs vyras – išgirdęs pagalbos šauksmą nesudvejojo nė akimirkos

Pasak kaimynų, vyras, išvedęs vaiką į lauką ir perdavęs jį jų globai, nepastebimai pasitraukė iš įvykio vietos.
Jį surasti padėjo aktyvūs Grigiškių bendruomenės nariai. Paaiškėjo, kad šis didvyris ir gelbėtojas – jų kaimynas Vitalij Baniukevič.
Pakalbintas Vitalijus sakė buvo nustebęs, kad tapo ieškomiausiu žmogumi: „Apie tai, kad čia galbūt manęs ieško, pranešė draugai, paskui pamačiau informaciją ir internete.
Sekmadienį su šeima ketinome pasivažinėti dviračiais ir, tvirtindamas juos ant automobilio, išgirdau vaiko šauksmą.
Pakėlęs akis, pamačiau, kad ketvirtajame namo aukšte, išlindęs pro langą, pagalbos šaukiasi berniukas. Nedelsdamas nubėgau į šio namo laiptinę.
Buto, kuriame buvo vaikas, durys buvo užrakintos. Tačiau laiptinėje buvęs vaikinas turėjo kirvį, tad greitai pavyko atidaryti duris.“
Pasak gelbėtojo, jam atidarius duris, pro dūmus jau nieko nesimatė.
„Šūktelėjau ir vaikas atbėgo, – pasakojo V. Baniukevič. – Jis dar užsiminė, kad bute liko katinas, tačiau butas jau degė atvira liepsna.
Laiptinėje taip pat buvo neįmanoma kvėpuoti, nes buvo daug dūmų. Palydėjau vaiką į kiemą, atėjo daugiau žmonių.
Berniukas pasakė, kad jo mobilusis liko namuose ir jis neatsimena mamos telefono numerio.“
Gelbėtojo teigimu, toks atvejis jo gyvenime pirmas: „Labai baisu, kai vaikas išlindęs pro langą šaukiasi pagalbos, o bute – gaisras.
Pats turiu ketverių metų dukrytę, jos vienos nepaliekame net penkioms minutėms. Bet jeigu susidarytų tokia situacija kaip nutiko šiam vaikui, norėčiau, kad ir jai kas nors padėtų.“
